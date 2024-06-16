Бахарева (Алаева) Мария Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахарева (Алаева) Мария Ермолаевна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алаев Ермолай Никифорович

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
13.01.1790

Муж: Бахарев Матвей Иванович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Бахарев Андреян Матвеевич

Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.05.1804

Дочь: (Бахарева) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Бахарев Панфил Матвеевич

Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.12.1805

Дочь: (Бахарева) Юлиания Матвеевна

Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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