Бахарева (Алаева) Мария Ермолаевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алаев Ермолай Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1790
Рождение ребёнка
1794
Сын: Бахарев Андреян Матвеевич
Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1804
Дочь: (Бахарева) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович
Рождение ребёнка
16.12.1805
Дочь: (Бахарева) Юлиания Матвеевна
Отец ребёнка: Бахарев Матвей Иванович
Смерть
Неизвестно