Приходько Акулина Никаноровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Приходько Акулина Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1929

Сын: Приходько Николай Трофимович

Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Приходько Иван Трофимович

Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Приходько Павел Трофимович

Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович

Смерть
Неизвестно

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