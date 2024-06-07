Приходько Акулина Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1929
Сын: Приходько Николай Трофимович
Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Приходько Иван Трофимович
Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Приходько Павел Трофимович
Отец ребёнка: Приходько Трофим Никитович
Смерть
Неизвестно