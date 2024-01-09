Плешков Михаил Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плешков Лаврентий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1950
Сын: Плешков Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Плешкова Екатерина
Рождение ребёнка
?.05.1953
Сын: Плешков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Плешкова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плешкова Екатерина
Смерть
Неизвестно