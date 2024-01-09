Плешков Михаил Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Михаил Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плешков Лаврентий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1950

Сын: Плешков Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Плешкова Екатерина

Рождение ребёнка
?.05.1953

Сын: Плешков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Плешкова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Екатерина

Смерть
Неизвестно
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