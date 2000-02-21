Черепанов Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1928
Дата смерти21.02.2000
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Сергей Иванович
Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черепанов Сергей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1953
Дочь: Дерюшева (Черепанова) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Рождение ребёнка
27.03.1955
Дочь: Наумова (Черепанова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Рождение ребёнка
13.03.1961
Рождение ребёнка
08.01.1968
Сын: Черепанов Михаил Иванович
Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна
Смерть
21.02.2000