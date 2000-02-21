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Черепанов Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1928

Дата смерти

21.02.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1928

Отец: Черепанов Алексей Васильевич

Мать: Черепанова Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черепанов Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1953

Дочь: Дерюшева (Черепанова) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Рождение ребёнка
27.03.1955

Дочь: Наумова (Черепанова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Рождение ребёнка
13.03.1961

Дочь: Басалгина (Черепанова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Рождение ребёнка
08.01.1968

Сын: Черепанов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Черепанова (Худякова) Валентина Фелофеевна

Смерть
21.02.2000

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