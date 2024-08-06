Леденева Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928
Отец: Леденев Николай
Мать: Лунева-Леденева Анна
Рождение ребёнка
02.08.1952
Дочь: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Цветков Александр Федорович
Рождение ребёнка
11.12.1953
Сын: Цветков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Цветков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно