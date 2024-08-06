Леденева Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леденева Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1928

Отец: Леденев Николай

Мать: Лунева-Леденева Анна

Рождение ребёнка
02.08.1952

Дочь: Цветкова-Давыдова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Цветков Александр Федорович

Рождение ребёнка
11.12.1953

Сын: Цветков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Цветков Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

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