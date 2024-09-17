Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1850
Отец: Иван Александрович
Мать: Пекина Мария Степановна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 15
Место жительства
Неизвестно
Крещение
05.07.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 15
Смерть
Неизвестно