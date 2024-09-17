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Анна Ивановна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

04.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1823 г.р.

Мать

Вычислено 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1850

Отец: Иван Александрович

Мать: Пекина Мария Степановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 15
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
05.07.1850
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 15
Смерть
Неизвестно

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