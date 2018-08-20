Антонов Егор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Егор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.2018

Дочь: Антонова Ева Егоровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.2019

Сын: Антонов Матвей Егорович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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