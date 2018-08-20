Антонов Егор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.2018
Дочь: Антонова Ева Егоровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности