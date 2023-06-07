Дедов Малафей Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1688
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688
Отец: Дедов Игнат Еремеев
Мать: Дедова Васса Андреева
Рождение ребёнка
Около 1703
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1709
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Дедов Федот Малафеев
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1712
Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова
Смерть
Неизвестно