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Дедов Малафей Игнатьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1688

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1653 г.р.

Мать

Около 1650 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1688

Отец: Дедов Игнат Еремеев

Мать: Дедова Васса Андреева

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Дедов Лукьян Малофеев

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Дедов Трофим Малафеев

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Дедов Федот Малафеев

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Дедов Еремей Малафеев

Мать ребёнка: Дедова Екатерина Тарасова

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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