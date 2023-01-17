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Неклюдов Василий Александрович

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Место рождения

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Неклюдов Александр Ильич

Мать: не указана

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Николаевской Отводинской церкви.
Бракосочетание
Около 1802

Жена: Неклюдова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Неклюдоов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Неклюдова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Неклюдова Анфиса Васильевна

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Неклюдова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Священник Николаевской Отводинской церкви.
Рождение ребёнка
1818

Сын: Неклюдов Акиндин Васильевич

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Неклюдов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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