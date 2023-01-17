Неклюдов Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Неклюдов Александр Ильич
Мать: не указана
Сын священника Николаевской Отводинской церкви.
Бракосочетание
Около 1802
Рождение ребёнка
1803
Сын: Неклюдоов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Неклюдова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Неклюдова Анфиса Васильевна
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Неклюдова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Работа или профессия
С 1816 по 1834
Священник Николаевской Отводинской церкви.
Рождение ребёнка
1818
Сын: Неклюдов Акиндин Васильевич
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Неклюдов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Неклюдова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно