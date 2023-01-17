Кондрашева Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

17.07.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кондрашев Илья Феоктистович

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1875 ст.

Дочь: Мария Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.

Дочь: Матрена Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Кондрашев Павел Феоктистович

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Толкачева Людмила Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.

Дочь: Марфа Феоктистовна

Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович

Смерть
17.07.1906 ст.
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