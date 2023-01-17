Кондрашева Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти17.07.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кондрашев Илья Феоктистович
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Рождение ребёнка
11.02.1875 ст.
Дочь: Мария Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.
Дочь: Матрена Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кондрашев Павел Феоктистович
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Толкачева Людмила Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Рождение ребёнка
29.08.1888 ст.
Дочь: Марфа Феоктистовна
Отец ребёнка: Кондрашев Феоктист (Фетис) Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.1906 ст.