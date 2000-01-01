Ажав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ажав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Рабият Абдуллаевна

Отец ребёнка: Дааев Абдулла Абакарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дааева Патимат Абдуллаевна

Отец ребёнка: Дааев Абдулла Абакарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дааев Рашид Абдуллаевич

Отец ребёнка: Дааев Абдулла Абакарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дааев Абдулла Абакарович

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