Матвей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1798
Сын: Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Клевницкий Феофан Матвеевич
Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1804
Жена: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Острецовский Евграф Матвеевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Смирнитский Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евфимия Матвеевна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Острецовский Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Матрона Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1838