Матвей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

После 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Клевницкий Феофан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1804

Жена: Матрона Андреевна

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Острецовский Евграф Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Смирнитский Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евфимия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Матрона Матвеевна

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Острецовский Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Матрона Андреевна

Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Острецово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
После 1838
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