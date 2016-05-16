Коршикова (Димант) Марина
Место рожденияМосква
Дата рождения12.02.1951
Дата смерти16.05.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Рождение ребёнка
1969
Рождение ребёнка
1972
Рождение ребёнка
23.04.1976
Смерть
16.05.2016
Похороны
Неизвестно