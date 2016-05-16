Коршикова (Димант) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршикова (Димант) Марина

Место рождения

Москва

Дата рождения

12.02.1951

Дата смерти

16.05.2016

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951

Отец: Димант Яков Георгиевич/Гершевич

Мать: Димант (Петрович) Лариса

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коршиков Алексей Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Медсестра
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршиков Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршиков Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
23.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коршиков Алексей Григорьевич

Смерть
16.05.2016
Похороны
Неизвестно

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