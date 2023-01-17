Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1872
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1895
Дочь: Фекла Акимовна
Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов
Рождение ребёнка
23.10.1899
Сын: Целиков Яков (Иаков) Акимович
Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Целиков Иван (Иоанн) Акимович
Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов
Рождение ребёнка
16.03.1908
Отец ребёнка: Аким (Иоаким) Авраамов
Место жительства
Неизвестно
Скороходово, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно