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Адриан Алексеевич
Адриан Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1786
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Агафья Матвеевна
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
К
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать:
Агафья Матвеевна
Смерть
Неизвестно
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