Вебер Эдуард Людвигович
Место рождения
Дата рождения18.04.1921
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
село Альт-Веймар (нем. Alt-Weimar)/ Воронцовка, Торгунский район, Трудовая коммуна немцев Поволжья/ Автономная область немцев Поволжья (нем. die Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeutschen), РСФСР, ... Показать все
Иммиграция
?.09.1941
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. депортирован в Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1942
Дочь: Журавлева Ира Эдуардовна
Мать ребёнка: Вебер Фрида Андреевна
Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1942
Жена: Вебер Фрида Андреевна
Реабилитация осужденного
23.01.1995
Смерть
2007
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край