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Вебер Эдуард Людвигович

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Место рождения

Старая Иванцовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.04.1921

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Иванцовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
село Альт-Веймар (нем. Alt-Weimar)/ Воронцовка, Торгунский район, Трудовая коммуна немцев Поволжья/ Автономная область немцев Поволжья (нем. die Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeutschen), РСФСР, ... Показать все
Иммиграция
?.09.1941
На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. депортирован в Алтайский край
Рождение ребёнка
25.09.1942

Дочь: Журавлева Ира Эдуардовна

Мать ребёнка: Вебер Фрида Андреевна

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
До 1942

Жена: Вебер Фрида Андреевна

Реабилитация осужденного
23.01.1995
Смерть
2007
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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