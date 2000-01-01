Егоров Михаил
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
28.08.1977
Дочь: Ворожко Светлана
Мать ребёнка: Егорова Алла Викторовна
Россия г. Москва
Рождение ребёнка
10.05.1982
Сын: Егоров Геннадий
Мать ребёнка: Егорова Алла Викторовна
Россия г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Алла Викторовна
Смерть
Неизвестно