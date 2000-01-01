Егоров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Михаил

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Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, г. Москва
Рождение ребёнка
28.08.1977

Дочь: Ворожко Светлана

Мать ребёнка: Егорова Алла Викторовна

Россия г. Москва
Рождение ребёнка
10.05.1982

Сын: Егоров Геннадий

Мать ребёнка: Егорова Алла Викторовна

Россия г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Алла Викторовна

Смерть
Неизвестно
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