Мазурин Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1946
Дата смерти17.10.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1971
Сын: Мазурин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Мазурина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1975
Сын: Мазурин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Мазурина Антонина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.2014