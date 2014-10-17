Мазурин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазурин Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1946

Дата смерти

17.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1971

Сын: Мазурин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Мазурина Антонина Николаевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1975

Сын: Мазурин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мазурина Антонина Николаевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазурина Антонина Николаевна

Смерть
17.10.2014
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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