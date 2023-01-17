Пичкур Иван Корнильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1905 ст.
Дочь: Пичкур Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пичкур Любовь Гаврииловна
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Рассоховатка, Черкаська область
На 1905 год - крестьянин села Росоховатки Гусаковской волости Звенигородского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно