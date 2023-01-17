Пичкур Иван Корнильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пичкур Иван Корнильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1905 ст.

Дочь: Пичкур Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пичкур Любовь Гаврииловна

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Рассоховатка, Черкаська область
На 1905 год - крестьянин села Росоховатки Гусаковской волости Звенигородского уезда Киевской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичкур Любовь Гаврииловна

Смерть
Неизвестно
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