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Подъяков Николай Сергеевич

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Место рождения

д. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.

Дата рождения

15.05.1890

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1890

Отец: Подъяков Сергий

Мать: не указана

д. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.
Образование
1900
Великий Устюг
поступил в Великоустюгское духовное училище
Образование
1905
г.Вологда
поступил в Вологодскую духовную семинарию
Образование
1912
Вологодская духовная семинария, Вологда
закончил семинарию по первому разряду
Бракосочетание
1913

Жена: Подъякова Анна Александровна

Посвящение в духовный сан
26.12.1914
Варваринская церквовь г. Великий Устюг
рукоположен в сан священника
Рождение ребёнка
1917

Сын: Подъяков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1920

Сын: Подъяков Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1924

Дочь: Конькова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лоскутова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна

с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
1937
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
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