Подъяков Николай Сергеевич
Место рожденияд. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.
Дата рождения15.05.1890
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1890
Отец: Подъяков Сергий
д. Будрино, Великоустюгский р., Вологодская обл.
Образование
1900
Великий Устюг
поступил в Великоустюгское духовное училище
Образование
1905
г.Вологда
поступил в Вологодскую духовную семинарию
Образование
1912
Вологодская духовная семинария, Вологда
закончил семинарию по первому разряду
Бракосочетание
1913
Посвящение в духовный сан
26.12.1914
Варваринская церквовь г. Великий Устюг
рукоположен в сан священника
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подъяков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.05.1920
Сын: Подъяков Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.08.1924
Дочь: Конькова Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лоскутова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Подъякова Анна Александровна
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область
Смерть
1937
с. Бестужево, Устьянский р-н, Архангельская область