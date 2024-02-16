Атласов Лука Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атласов Лука Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

11.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Атласов Сергей Павлович

Мать: Атласова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атласова А Е

Место жительства
Неизвестно
Татарская АССР, Заинский район, д. Фёдоровка
Смерть
11.02.1943
Россия, Ленинградская обл., г. Колпино
Причина смерти: Убит в районе г. Колпино
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