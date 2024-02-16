Атласов Лука Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти11.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Атласов Сергей Павлович
Мать: Атласова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Атласова А Е
Место жительства
Неизвестно
Татарская АССР, Заинский район, д. Фёдоровка
Смерть
11.02.1943
Россия, Ленинградская обл., г. Колпино
Причина смерти: Убит в районе г. Колпино