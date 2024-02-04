Боков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Любовь Геннадьевна
Мать ребёнка: Бокова Идея
Рождение ребёнка
16.03.1960
Сын: Боков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Бокова Идея
Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
Неизвестно