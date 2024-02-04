Боков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боков Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Любовь Геннадьевна

Мать ребёнка: Бокова Идея

Рождение ребёнка
16.03.1960

Сын: Боков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Бокова Идея

Дальнегорск, Дальнегорский, Приморский край
Смерть
Неизвестно

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