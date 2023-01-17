Олифант Елисейко Александров сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Олифант Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1597
Сын: Александров Савка Елисеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Русин Елисеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Томило Елисеев сын
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Федор Елисеев сын
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно