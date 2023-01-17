Олифант Елисейко Александров сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олифант Елисейко Александров сын

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олифант Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1597

Сын: Александров Савка Елисеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Русин Елисеев сын

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Томило Елисеев сын

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Федор Елисеев сын

Мать ребёнка: не указана

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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