Ефремов Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евдокия Павловна
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефремова Елена Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно