Ефремов Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Павел Степанович

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ефремов (переселен В 1826) Степан Яковлевич

Мать: Ефремова Ульяна Васильевна

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евдокия Павловна

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ефремов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Федор Павлович

Мать ребёнка: Ефремова Наталья Ивановна

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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