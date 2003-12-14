Якина Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкина Вера Ивановна

Якина Вера Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1899

Дата смерти

05.09.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1928

Дочь: Ермакова Анна Александровна

Отец ребёнка: Якин Александр

деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якин Александр

Смерть
05.09.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close