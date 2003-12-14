Якина Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1899
Дата смерти05.09.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1928
Дочь: Ермакова Анна Александровна
Отец ребёнка: Якин Александр
деревня Туличево, Лопандинское сельское поселение, Комаричский район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якин Александр
Смерть
05.09.1971