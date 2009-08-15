Абанин Гурий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.01.1929
Дата смерти15.08.2009
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929
Отец: Абанин Павел Петрович
Бракосочетание
15.04.1960
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.08.2009