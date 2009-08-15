Абанин Гурий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абанин Гурий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1929

Дата смерти

15.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1929

Отец: Абанин Павел Петрович

Мать: Абанина Мария Никандровна

Бракосочетание
15.04.1960

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.08.2009

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