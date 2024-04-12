Легостаева (Ладыгина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛегостаева (Ладыгина) Мария Васильевна

Легостаева (Ладыгина) Мария Васильевна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

12.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1894

Отец: Ладыгин Василий Григорьевич

Мать: Ладыгина Марфа Петровна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 909 (1894) Восприемник: Ладыгина Пелагея Федорова
Бракосочетание
09.11.1915

Муж: Легостаев Иван Николаевич

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2158 (1915) Поручители: Ладыгин Тит Фотиев, Сокольников Василий
Рождение ребёнка
10.04.1919

Сын: Лигостаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Легостаев Иван Николаевич

ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2379 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей станицы Перовская (рождение, смерть), сел Петровское (рождение, смерть), Покровка (смерть)... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close