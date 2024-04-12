Легостаева (Ладыгина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.07.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1894
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 909 (1894) Восприемник: Ладыгина Пелагея Федорова
Бракосочетание
09.11.1915
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 2158 (1915) Поручители: Ладыгин Тит Фотиев, Сокольников Василий
Рождение ребёнка
10.04.1919
Сын: Лигостаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Легостаев Иван Николаевич
ГБУ "ОГАОО"Фонд №173Опись №16Дело №2379 Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей станицы Перовская (рождение, смерть), сел Петровское (рождение, смерть), Покровка (смерть)... Показать все