Литвин Михаил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Михаил Иосифович

Место рождения

Забайкальская область

Дата рождения

?.01.1892

Дата смерти

12.11.1938

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1892

Отец: Литвин Йосель Перасль Вульфович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Столяренко) Марина

Упоминание
Неизвестно
НКВД | Член ВКП(б) c 1917. | Источники и дополнительная информация: | \'); background-position: right center; background-repeat: no-repeat; padding-right: 13px; background-size: initial !important; b... Показать все
Смерть
12.11.1938

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