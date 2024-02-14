Литвин Михаил Иосифович
Место рожденияЗабайкальская область
Дата рождения?.01.1892
Дата смерти12.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1892
Отец: Литвин Йосель Перасль Вульфович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
НКВД | Член ВКП(б) c 1917. | Источники и дополнительная информация: | \'); background-position: right center; background-repeat: no-repeat; padding-right: 13px; background-size: initial !important; b... Показать все
Смерть
12.11.1938