Марья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Алексеева

Марья Алексеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Елена Семенова

Отец ребёнка: Семен

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Ольга Семенова

Отец ребёнка: Семен

Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Анфия Семенова

Отец ребёнка: Семен

Место жительства
09.10.1858
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Материалы X ревизской сказки на казенных и удельных крестьян Хвостиковской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии (1858 г.)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close