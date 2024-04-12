Кудымов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
деревня Янычкова Кошукская Инородческая волость, Туринский уезд, Тобольская губерния Российская империя
Призыв на военную службу
24.06.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Место жительства
До ?.06.1941
деревня Янычково Янычковский сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Бракосочетание
До 1941
Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 13 стр. 61 (город Тавда. Тавдинский район)
Смерть
Неизвестно