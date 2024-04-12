Кудымов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Егор Васильевич

Кудымов Егор Васильевич

Место рождения

Янычков, Кошукская Инородческая волость, Туринский уезд

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Янычков, Кошукская Инородческая волость, Туринский уезд
деревня Янычкова Кошукская Инородческая волость, Туринский уезд, Тобольская губерния Российская империя
Призыв на военную службу
24.06.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Место жительства
До ?.06.1941
Янычков, Кошукская Инородческая волость, Туринский уезд
деревня Янычково Янычковский сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Бракосочетание
До 1941

Жена: Кудымова Евдокия Павловна

Пропал без вести (военное)
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 13 стр. 61 (город Тавда. Тавдинский район)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close