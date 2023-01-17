Добровольский Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти03.10.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Бракосочетание
16.01.1858 ст.
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.
Дочь: Павловская Синклитикия Федоровна
Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
08.01.1863 ст.
Сын: Добровольский Михаил Федорович
Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
22.10.1865 ст.
Сын: Добровольский Лука Федорович
Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.
Дочь: Добровольская Васса Федоровна
Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1880
Сын: Добровольский Яков Федорович
Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна
Смерть
03.10.1907 ст.