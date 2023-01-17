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Добровольский Федор Семенович

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1834

Дата смерти

03.10.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Добровольский Семен Васильевич

Мать: Добровольская Елена Семеновна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
16.01.1858 ст.

Жена: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1860 ст.

Дочь: Павловская Синклитикия Федоровна

Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
08.01.1863 ст.

Сын: Добровольский Михаил Федорович

Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
22.10.1865 ст.

Сын: Добровольский Лука Федорович

Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
20.08.1871 ст.

Дочь: Добровольская Васса Федоровна

Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1880

Сын: Добровольский Яков Федорович

Мать ребёнка: Добровольская Параскева Иосифовна

Винаровка, Київська область
Смерть
03.10.1907 ст.
Винаровка, Київська область
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