Наместюк Афанасий Тимофеевич
Место рожденияХмельницкая область, Старо-Синявский район
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Наместюк Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1939
Сын: Наместюк Геогрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Вовк Мария Давидовна
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Вовк Вячеслав Афанасьевич
Мать ребёнка: Вовк Мария Давидовна
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно