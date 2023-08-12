Наместюк Афанасий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наместюк Афанасий Тимофеевич

Место рождения

Хмельницкая область, Старо-Синявский район

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Наместюк Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1939

Сын: Наместюк Геогрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Вовк Мария Давидовна

Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Вовк Вячеслав Афанасьевич

Мать ребёнка: Вовк Мария Давидовна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
Неизвестно

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