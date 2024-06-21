Дружинина (Романовская) Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1972
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1995
Дочь: Гунько Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Дружинин Андрей Игоревич
Рождение ребёнка
20.08.2001
Дочь: Говорухина (Филоненко) Екатерина Владиславовна
Отец ребёнка: Филоненко Владислав Игоревич
Рождение ребёнка
21.11.2007
Дочь: Филоненко Елизавета
Отец ребёнка: Филоненко Владислав Игоревич