Черножуков Семен Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерножуков Семен Максимов

Черножуков Семен Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черножукова Ирина Александровна

Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.

Дочь: Черножукова Анна Семеновна

Мать ребёнка: Черножукова Ирина Александровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.