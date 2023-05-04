Черножуков Семен Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
29.01.1912 ст.
Дочь: Черножукова Анна Семеновна
Мать ребёнка: Черножукова Ирина Александровна
Смерть
Неизвестно