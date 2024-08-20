Стрельцова Акилина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Рождение ребёнка
1840
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Стрельцова) Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1850
Сын: Стрельцов Антоний Иванович
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Стрельцова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Рождение ребёнка
19.08.1862
Дочь: (Стрельцова) Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич
Смерть
Неизвестно