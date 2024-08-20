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Стрельцова Акилина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Стрельцов Мина Иванович

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Зеновьева (Стрельцова) Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Стрельцов Ермил Иванович

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Стрельцова) Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Зотик Иванович Зотий Зотий/Зотик Иванович

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Стрельцов Антоний Иванович

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Стрельцова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Рождение ребёнка
19.08.1862

Дочь: (Стрельцова) Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Евтсратьевич Иван Антропович/Евтсратьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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