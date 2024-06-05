Грудяков Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудякова Людмила Дмитриевна
Мать ребёнка: Грудякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудякова (Грудяков) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Грудякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудяков Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Грудякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудяков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Грудякова Анна
Работа или профессия
Неизвестно