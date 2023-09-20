Бирюкова Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиОколо 1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бирюков Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Бирюков Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
1745
Сын: Бирюков Дмитрий Михаилович
Отец ребёнка: Бирюков Михаил Тихонович
Смерть
Около 1770
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область