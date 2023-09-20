Бирюкова Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Около 1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
1731

Сын: Бирюков Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Бирюков Дмитрий Михаилович

Отец ребёнка: Бирюков Михаил Тихонович

Смерть
Около 1770
Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

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