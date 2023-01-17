Старицкий Константин Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старицкий Константин Степанович

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Место рождения

г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

1839

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1839
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
По 1864
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1866
Дальний Восток
Место жительства
По 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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