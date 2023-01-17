Старицкий Константин Степанович
Место рожденияг. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Дата рождения1839
Дата смерти1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1839
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
По 1864
Место жительства
С 1866
Дальний Восток
Место жительства
По 1909
Смерть
1909