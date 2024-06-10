Локтев Иван Лаврентьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Локтев Иван Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Локтев Лаврентий Митрофанович

Мать: Ксения Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
29.10.1917

Дочь: Локтева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1919

Сын: Локтев Леонид Иванович

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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