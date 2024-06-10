Локтев Иван Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Локтев Лаврентий Митрофанович
Мать: Ксения Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1917
Дочь: Локтева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1919
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно