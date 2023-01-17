Фазлуллин Мухаметхан Ашрафзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фазлуллин Мухаметхан Ашрафзянович

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Место рождения

Тугаево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.12.1883

Дата смерти

16.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Тугаево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1908 по 1918
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.02.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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