Фазлуллин Мухаметхан Ашрафзянович
Место рождения
Дата рождения14.12.1883
Дата смерти16.02.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1918
Мамадыш, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918
Смерть
16.02.1964