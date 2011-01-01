Селиверстов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1983
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Рождение ребёнка
13.09.1953
Дочь: Клипперт Александра Васильевна
Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробец Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрашова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селиверстов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна
Смерть
1983