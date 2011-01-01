Селиверстов Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Селиверстов Яков Илларионович

Мать: Селиверстова Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.09.1953

Дочь: Клипперт Александра Васильевна

Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробец Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрашова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиверстов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Селиверстова Евдокия Анисимовна

Смерть
1983
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