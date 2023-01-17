Агатаева Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агатаева Роза

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Место рождения

Селезниха, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.12.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1995 г.р.

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Селезниха, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
12.11.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бауков Станислав Борисович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
21.05.1995

Сын: Бауков Матвей Станиславович

Отец ребёнка: Бауков Станислав Борисович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
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