Агатаева Роза
Место рождения
Дата рождения14.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бауков Станислав Борисович
Рождение ребёнка
21.05.1995
Сын: Бауков Матвей Станиславович
Отец ребёнка: Бауков Станислав Борисович