Наумова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Наумов Егор Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Фёдор Гаврилович

Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич

Смерть
1845
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