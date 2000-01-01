Наумова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Наумов Гаврила Тимофеевич
Смерть
1845