Бокарева (Холодкова) Прасковья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бокарева) Агафия Илларионовна
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Бракосочетание
21.01.1890
Рождение ребёнка
25.04.1897
Сын: Бокарев Василий Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бокарев Георгий Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
27.03.1899
Сын: Бокарев Иван Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
29.03.1901
Сын: Бокарев Йосиф Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Бокарева Прасковья Илларионовна
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
02.09.1905
Сын: Бокарев Иван Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Рождение ребёнка
22.03.1909
Сын: Бокарев Гаврил Илларионович
Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович
Смерть
Неизвестно