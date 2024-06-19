Бокарева (Холодкова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокарева (Холодкова) Прасковья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бокарева) Агафия Илларионовна

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Бракосочетание
21.01.1890

Муж: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
25.04.1897

Сын: Бокарев Василий Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бокарев Георгий Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
27.03.1899

Сын: Бокарев Иван Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
29.03.1901

Сын: Бокарев Йосиф Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Бокарева Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
02.09.1905

Сын: Бокарев Иван Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Рождение ребёнка
22.03.1909

Сын: Бокарев Гаврил Илларионович

Отец ребёнка: Бокарев Илларион Федорович

Смерть
Неизвестно

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