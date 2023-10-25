Витюк Гавриил Ефимович
Место рожденияКамено-подольский район
Дата рождения1905
Дата смерти14.05.1948
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Витюк Акилина Феофилова
Рождение ребёнка
10.03.1947
Дочь: Пеннер (Витюк) Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: Витюк (Цвигунова) Ульяна Андреевна
Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
14.05.1948
Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область