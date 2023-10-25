Витюк Гавриил Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витюк Гавриил Ефимович

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Место рождения

Камено-подольский район

Дата рождения

1905

Дата смерти

14.05.1948

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Витюк Акилина Феофилова

Рождение ребёнка
10.03.1947

Дочь: Пеннер (Витюк) Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: Витюк (Цвигунова) Ульяна Андреевна

Обор, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Смерть
14.05.1948
Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область

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