Зайцева (Старостина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Старостина) Валентина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1961

Сын: Зайцев Владимир Валентинович

Отец ребёнка: Зайцев Валентин Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1967

Дочь: Шапошникова Альбина Валентиновна

Отец ребёнка: Зайцев Валентин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Валентин Иванович

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