Зайцева (Старостина) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1961
Сын: Зайцев Владимир Валентинович
Отец ребёнка: Зайцев Валентин Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1967
Дочь: Шапошникова Альбина Валентиновна
Отец ребёнка: Зайцев Валентин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно