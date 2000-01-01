Тарасова (Рязанова) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Рязанов Яков
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Тарасов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Афанасия Алексеевна
Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Тарасов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно