Тарасова (Рязанова) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Рязанова) Елизавета Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Рязанов Яков

Мать: Рязанова Евгения Алексеевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Тарасов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Афанасия Алексеевна

Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Тарасов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Тарасов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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