Бескровных Прохор Степанович Около 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бескровных Прохор Степанович

Место рождения

х Граков, Александровская волость, Валуйский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Бескровных Степан Григорьевич

Мать: Бескровных София Семёновна

х Граков, Александровская волость, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Место жительства
1907
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.

Дочь: Бескровных Екатерина Прохоровна

Мать ребёнка: Елена Сергеевна

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1921

Дочь: Бескровных Прасковья Прохоровна

Мать ребёнка: Елена Сергеевна

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

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