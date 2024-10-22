Бескровных Прохор Степанович
Место рождениях Граков, Александровская волость, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
х Граков, Александровская волость, Валуйский уезд, Воронежская губерния
Место жительства
1907
Рождение ребёнка
20.11.1911 ст.
Дочь: Бескровных Екатерина Прохоровна
Мать ребёнка: Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
23.09.1921
Дочь: Бескровных Прасковья Прохоровна
Мать ребёнка: Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно