Силантьев Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.2011
Дочь: Силантьева Элеонора Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2012
Сын: Силантьев Роман Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.2014
Сын: Силантьев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности