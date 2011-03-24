Силантьев Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСилантьев Василий Сергеевич

Силантьев Василий Сергеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.2011

Дочь: Силантьева Элеонора Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.07.2012

Сын: Силантьев Роман Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.2014

Сын: Силантьев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close