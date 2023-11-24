Кравченко Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1951
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1072
Дочь: Кравченко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ
Рождение
18.08.1951
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.06.1974
Сын: Кравченко СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Отец ребёнка: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ