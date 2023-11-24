Кравченко Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1951

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1924 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1072

Дочь: Кравченко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

Рождение
18.08.1951

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Елынко Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.1974

Сын: Кравченко СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Отец ребёнка: Кравченко МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

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